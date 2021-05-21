В Мордовии прошло совещание по вопросам реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 14 сентября провел рабочее совещание по вопросам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с участием начальника Управления ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород» Сергея Карпова.

Артем Здунов подчеркнул значимость своевременной сдачи объектов в рамках нацпроекта. Общий объем финансирования работ в этом году составит более 5 млрд рублей, из них более 2 млрд рублей – это средства федерального бюджета.

Как доложил руководителю Мордовии исполняющий обязанности министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства республики Виктор Цыганов, в плане нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» на этот год предусмотрено приведение в нормативное состояние 51 объекта на региональной сети протяженностью 223 километра, а также 24 объектов на местной дорожной сети Саранской городской агломерации протяженностью более 14 километров.

Кроме того, в рамках нацпроекта продолжается работа на трех капиталоемких объектах: ввод в эксплуатацию в текущем году первого этапа обхода Рузаевки, продолжение строительства второго этапа данного обхода, продолжение строительства в Саранске автодороги по улице Строительной с выходом на улицу Гожувскую.

Артем Здунов высказал претензию в адрес подрядной организации в связи с отставанием от сроков строительства на упомянутых объектах. Руководитель региона заявил, что с подрядчиками, которые не исполняют государственные контракты и ставят под угрозу реализацию национальных проектов, будут расторгаться отношения.

Также на совещании обсудили перспективы развития федеральной дорожной сети в регионе. Речь шла о планах по ремонту и реконструкции дорог, примыкающих к строящейся федеральной трассе М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург».

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Источник: e-mordovia.ru