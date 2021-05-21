Рузаевке были предоставлены дополнительные средства на благоустройство дворов

В Рузаевке ещё четыре двора отремонтируют в этом году.

Благодаря поддержке временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артема Здунова Рузаевский район получил дополнительные средства на благоустройство территорий.

На дополнительны деньги будут отремонтированы дворы домов №№ 13Б, 15 по ул. Юрасова, №№ 22А и 24 по той же улице, №№ 8Б, 10А, 12А по ул. Станиславского, №№ 1, 1А, 3, 3В по ул. 40 лет Победы.

В нынешнем году по программе «Формирование комфортной городской среды» в Рузаевке уже отремонтировали семь дворов.

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Источник: e-mordovia.ru