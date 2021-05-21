Госсобрание Мордовии шестого созыва завершает свою работу

Государственное собрание Мордовии шестого созыва завершает свою работу.

Вчера, 14 сентября, состоялась заключительная пятьдесят девятая сессия, в её работе принял участие временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов.

Руководитель республики призвал депутатов сохранить слаженную работу парламента региона и исполнительных органов власти. Артем Здунов отметил, что его опыт взаимодействия с парламентом засвидетельствовал оперативное решение поставленных задач.

Глава Мордовии особо подчеркнул, что благодаря слаженной совместной работе с депутатами при всех финансовых сложностях в республике не остановилась стройка, а также были привлечены дополнительные средства.

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Источник: e-mordovia.ru