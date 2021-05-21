Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Госсобрание Мордовии шестого созыва завершает свою работу

Госсобрание Мордовии шестого созыва завершает свою работу

Государственное собрание Мордовии шестого созыва завершает свою работу.

Вчера, 14 сентября, состоялась заключительная пятьдесят девятая сессия, в её работе принял участие временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов.

Руководитель республики призвал депутатов сохранить слаженную работу парламента региона и исполнительных органов власти. Артем Здунов отметил, что его опыт взаимодействия с парламентом засвидетельствовал оперативное решение поставленных задач. 

Глава Мордовии особо подчеркнул, что благодаря слаженной совместной работе с депутатами при всех финансовых сложностях в республике не остановилась стройка, а также были привлечены дополнительные средства.

Также читайте о том, что в Мордовии прошло совещание по вопросам реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».


Источник: e-mordovia.ru