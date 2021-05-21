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В Мордовии депутаты за пять лет приняли более 500 законов

В Мордовии депутаты за пять лет приняли более 500 законов

Государственное собрание Мордовии за пять лет провело 59 сессий.

В ходе указанных сессий был рассмотрен 721 вопрос. Было принято 506 законов и 598 постановлений, рассмотрено 4834 проекта законов федерального уровня, 723 инициативы законодателей из других регионов.

Проводились публичные слушания, круглые столы, семинары. Кроме того, была организована работа «Школы молодого депутата».

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Источник: e-mordovia.ru