В Атяшево был задержан 21-летний парень, который находится в розыске

В Атяшево сотрудниками Росгвардии был задержан парень, который находится в розыске.

Сотрудники Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, в переулке Школьный заметили молодого человека, внешность которого соответствовала переданной ранее ориентировке. В результате проверки документов было установлено, что 21-летний местный житель находится в розыске за игнорирование присутствия на следственных мероприятиях, будучи обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».

Для дальнейшего разбирательства задержанный гражданин был передан сотрудникам полиции.

Также читайте о том, что в Саранске оштрафовали девушку, которая повредила автомобиль и применила насилие в отношении полицейского.

Источник: 13.rosguard.gov.ru