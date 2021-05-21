В Саранске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже спиртного из магазина

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали гражданина, который подозревается в краже спиртного.

На днях в пункт централизованной охраны поступил сигнал из охраняемого сетевого магазина, расположенного по адресу - улица Косарева.

К группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии, прибывшей по указанному адресу, обратился охранник магазина. Он пояснил, что один из посетителей торговой точки взял с витрины бутылку спиртного, положил её в карман и спешно направился к выходу, где и был остановлен охраной.

Стражи порядка задержали 45-летнего подозреваемого. Для дальнейшего разбирательства гражданин был передан сотрудникам полиции.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru