В Мордовии продолжается акция «Оружие-2021»

На территории Мордовии проводится профилактическая акция «Оружие-2021», в рамках которой жители республики могут добровольно выдать правоохранителям хранящиеся у них предметы вооружения и получить за это денежное вознаграждение.

В период с января по август нынешнего года в республике в рамках указанной акции гражданами на платной основе были сданы 25 единиц незаконно хранящегося оружия и 278 штук патронов.

По 23 заявлениям граждан в текущем году осуществлена процедура выплаты денежных средств в размере 70,1 тыс. рублей.

Добровольная выдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности, предусмотренной статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

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Источник: 13.rosguard.gov.ru