Аграрии Мордовии завершают сев озимых

Хорошие погодные условия года позволили аграриям Мордовии практически завершить сев озимых.

Планировалось, что общая площадь озимых зерновых культур под урожай 2022 года составит 184 тыс. га. По последним данным, сев проведен на 172 тыс. га, что составляет 95% от прогноза.

Самая большая площадь озимых зерновых культур, которые займут 20,9 тыс. га, будет на этот раз в Ковылкинском районе.

Уборка кукурузы на зерно также значится среди других полевых работ, которые ведут сегодня аграрии республики. В этом полевом сезоне её возделывали в 20 районах, но к уборке приступили пока 7 районов. В Лямбирском районе урожайность культуры составляет в бункерном весе 64,4 ц на гектар.

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Источник: e-mordovia.ru