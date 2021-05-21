Артем Здунов встретился с генеральным директором АО «Почта России»

В Москве состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артема Здунова и генерального директора АО «Почта России» Максима Акимова.

В ходе указанной встречи обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия в сфере развития почтовой связи на территории региона. Речь шла о ремонте почтовых отделений, внедрении новых сервисов для повышения качества обслуживания населения.

Также были рассмотрены вопросы, связанные с расширением присутствия товаров республиканских производителей в почтовых отделениях.

По информации, которая была опубликована пресс-службой главы региона.

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Источник: e-mordovia.ru