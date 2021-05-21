Правительство Мордовии рассмотрело проект индивидуальной программы социально-экономического развития республики

В Саранске на днях прошло очередное заседание регионального кабинета министров.
Участники заседания рассматривали проект индивидуальной программы социально-экономического развития Мордовия на 2022-2026 годы.
Реализация программы позволит в течение пяти лет создать около 2 тыс. новых рабочих мест, привлечь более 7,6 млрд рублей внебюджетных инвестиций, увеличить объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет республики.
Прорабатывается вопрос создания в Мордовии особой экономической зоны, что даст возможность привлечь инвесторов и организовать новые конкурентоспособные производства.
Также запланирована организация промышленного парка «Светотехника», на площадях которого будет осуществлен ряд инвестиционных проектов.
В рамках индивидуальной программы развития планируется реализовать проект строительства второй очереди завода по производству оптоволокна.
Предприятия агропромышленного комплекса намерены развивать в Мордовии производство органической экологически чистой сельскохозяйственной продукции.
Ещё одним значимым мероприятием программы является развитие паломническо-туристического кластера «Армазас – Дивеево – Саров».
Исполняющий обязанности председателя правительства Мордовии Владимир Сидоров отметил, что индивидуальная программа социально-экономического развития является эффективным механизмом активизации всех отраслей экономики республики, а её реализация позволит увеличить благосостояние жителей региона и положительно скажется на оздоровлении бюджета.
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Источник: e-mordovia.ru