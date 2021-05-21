В Мордовии 90% операций с банковскими картами приходятся на безналичные платежи

В Мордовии растет популярность платежных карт для совершения безналичных расчетов.

В первой половине 2021 года держатели карт использовали их для указанных целей в девять раз чаще, чем для снятия наличных денег.

С января по июнь текущего года с использованием платежных карт на торгово-сервисных предприятиях региона было совершено почти 50 млн операций. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В общем количестве операций, которые совершались с помощью банковских карт, 90% приходилось на безналичные платежи.

Средняя сумма операции по оплате товаров и услуг банковскими картами за первое полугодие составила 600 рублей, а по снятию с них наличных денег – 9,1 тыс. рублей.

В Мордовии на 1 июля 2021 года выпущено более 1,3 млн платежных карт. Это на 4% больше, чем на начало года.

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Источник: e-mordovia.ru