В Дубенках осудили мужчину, ударившего мать кулаком по голове

В Дубенках суд вынес приговор в отношении местного жителя, который во время ссоры ударил свою мать кулаком по голове.

В начале июля нынешнего года 33-летний житель указанного населенного пункта, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой. Мать мужчины 57-летнего возраста стала упрекать его в злоупотреблении спиртными напитками, подчеркнув, что из-за пагубной привычки у него нет работы, а также упомянув, что алкоголизм стал причиной развода гражданина с женой. В ответ на это осужденный ударил мать кулаком по голове, а затем позвонил бывшей супруге и попросил её вызвать медиков.

Пострадавшая была госпитализирована. У женщины было диагностировано сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Решением суда в отношении мужчины была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф