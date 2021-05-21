Жительница Рузаевки во время ссоры убила знакомую

В Рузаевке сотрудниками правоохранительных органов была задержана местная жительница, которая убила свою знакомую.

Днём 12 сентября текущего года 40-летняя жительница Рузаевки, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, из-за малозначительного повода поссорилась со своей 31-летней знакомой, которая также была пьяна. В процессе выяснения отношений старшая участница конфликта ударила оппонентку ножом в область сердца. От полученного ранения пострадавшая скончалась.

В отношении 40-летней гражданки была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества и неуплату алиментов.

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Источник: mordovia.sledcom.ru