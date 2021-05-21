В Торбеевском районе ДТП унесло жизнь 57-летнего мужчины

В Торбеевском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 57-летний мужчина.

Происшествие произошло поздним вечером 15 сентября на 3-м километре дороги, соединяющей Торбеево и Виндрей. По предварительной информации, 57-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Шевроле-Нива», в определенный момент движения не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

От полученных телесных повреждений автомобилист скончался на месте происшествия.

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Источник: гибдд.рф