В Саранске 21 сентября начнется отопительный сезон

В администрации Саранска было подписано постановление о начале отопительного сезона.

Отопительный сезон в Саранске начнется 21 сентября. Подача тепла будет осуществляться поэтапно.

На первом этапе (с 21 сентября) теплоноситель начнет подаваться в многоквартирные дома, находящиеся в юго-западной части города, а также в отдельные дома, расположенные в центральной части, микрорайоне Юбилейном, Ремзаводе, с. Горяйновка и Зыково, п. Озерном, р. п. Луховка, Ялга и Николаевка.

На втором этапе (с 22 сентября) начнется отопительный сезон в северо-восточной части города, на третьем (с 23 сентября) – в центре, на четвертом (с 24 сентября) – в северо-западной части и ТЭЦ-2.

Жителям верхних этажей многоквартирных домов, имеющим в квартирах краны Маевского, необходимо предоставить доступ в жилое помещение сотрудникам управляющих компаний.

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Источник: adm-saransk.ru