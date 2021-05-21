В Ковылкино сотрудники Госавтоинспекции напомнили первоклассникам о ПДД

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» встретились с первоклассниками МБОУ «Гимназия № 1».

Школьники рассказали стихотворения о дорожных знаках, разгадали загадки и поиграли в развлекательную игру «Это я, это я, это вся моя семья».

Инспектор по пропаганде БДД рассказала детям о ПДД для пешеходов и велосипедистов. Также она напомнила школьникам о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток.

В завершении встречи для детей организовали викторину на знание ПДД.

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Источник: гибдд.рф