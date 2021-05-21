В Мордовии прошел очередной этап оперативно-профилактического мероприятия «Безопасный район»

Очередной этап оперативно-профилактического мероприятия «Безопасный район» прошел в Ромодановском, Ичалковском и Большеигнатовском районах.

Всего за несколько часов проведения мероприятия инспекторами ДПС было выявлено 51 нарушение ПДД участниками дорожного движения.

В ходе проведения рейдовых мероприятий стражи порядка задержали четырех водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, один из них совершил административный проступок повторно. Один из нарушителей признался, что употреблял днём спиртной напиток, но был уверен, что к вечеру алкоголя в его организме не осталось. Ещё один нетрезвый водитель рассказал, что когда в доме закончился алкоголь, он решил съездить в магазин за добавкой.

Также читайте о том, что жительница Рузаевки во время ссоры убила знакомую.

Источник: гибдд.рф