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Сотрудники ГИБДД встретились со студентами Ичалковского педагогического колледжа

Сотрудники ГИБДД встретились со студентами Ичалковского педагогического колледжа

Сотрудники Госавтоинспекции провели встречу со студентами Ичалковского педагогического колледжа.

Об опасностях, которые могут подстерегать на дороге, рассказала студентам первого и второго курсов инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ММО МВД России «Ичалковский» Светлана Сухова.

В ходе проведения беседы отдельное внимание было уделено переходу дороги в неустановленных местах, а также использованию гаджетов.

Также студентам рассказали о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток.

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции также подробно рассказали собравшимся о самых распространенных причинах дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, внимание было уделено законности эксплуатирования мототехники и мерам личной безопасности, которые должен соблюдать каждый, кто управляет транспортным средством этой категории.

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Источник: гибдд.рф