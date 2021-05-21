Сотрудники ГИБДД встретились со студентами Ичалковского педагогического колледжа

Сотрудники Госавтоинспекции провели встречу со студентами Ичалковского педагогического колледжа.

Об опасностях, которые могут подстерегать на дороге, рассказала студентам первого и второго курсов инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ММО МВД России «Ичалковский» Светлана Сухова.

В ходе проведения беседы отдельное внимание было уделено переходу дороги в неустановленных местах, а также использованию гаджетов.

Также студентам рассказали о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток.

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции также подробно рассказали собравшимся о самых распространенных причинах дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, внимание было уделено законности эксплуатирования мототехники и мерам личной безопасности, которые должен соблюдать каждый, кто управляет транспортным средством этой категории.

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Источник: гибдд.рф