В Саранске льготный проезд по картам «КС Банка» продлят до конца октября

В Саранске льготный проезд по ранее выданным картам «КС Банка» продлят до конца октября нынешнего года.

Об этом сообщила исполняющая обязанности заместителя руководителя республиканского правительства Наталья Таркаева.

Перечислять денежные средства для активации карт в октябре не нужно.

По словам Натальи Таркаевой, в настоящее время в общественном транспорте работают все виды карт с транспортным приложением, включая карточки, ранее выданные «КС Банком». В течение нынешнего месяца и октября замена или изменение карт не потребуется.

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Источник: izvmor.ru