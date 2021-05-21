В Потьме проложили новую дорогу к школе

В населенном пункте Потьма Зубово-Полянского района проложили новую дорогу протяженностью 700 метров по улице Новостроящейся.

Ранее асфальта на указанном участке не было и пройти по нему было настоящим испытанием. В настоящее время все работы завершены.

Заказчиком строительства выступила администрация Потьминского городского поселения. Ремонт дороги осуществила подрядная организация ООО «МАПО ТРАНС».

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Источник: e-mordovia.ru