В Мордовии работников леса поздравили с профессиональным праздником

В Мордовии состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников леса.

Представителей отрасли поздравил временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов. Руководитель республики подчеркнул, что лесное хозяйство - это богатство, которое надо сохранить и передать будущим поколениям.

Леса занимают более четверти площади Мордовии. Во всей отрасли лесного хозяйства республики трудятся около 5 тыс. человек.

Артем Здунов заявил, что в ближайшие годы предстоит выйти на стопроцентное восполнение лесов, значительно сократить потери в результате пожаров и незаконного промысла. Серьезные задачи стоят по цифровизации отрасли и подготовке кадров. Новую специальность «Лесное и лесопарковое хозяйство» планируется открыть в Краснослободском аграрном техникуме. К этой работе должен подключиться и МГУ им. Н.П. Огарева.

Представителям лесного хозяйства республики были вручены награды.

Также читайте о том, что в Мордовии прошло совещание по вопросам реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Источник: e-mordovia.ru