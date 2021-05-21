Артем Здунов осмотрел строительную площадку будущего завода по производству стекла в Рузаевке

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в рамках рабочей поездки в Рузаевский район осмотрел строительную площадку будущего завода по производству стеклянной продукции.

Завод будет расположен рядом с действующей стекольной компанией «Развитие», инвестиционный проект оценивается в 1,5 млрд рублей. Предприятие будет выпускать бесцветную и декорированную стеклотару.

Сейчас на отведенной под строительство территории ведутся подготовительные работы. Начать заливку фундамента планируют в ноябре, а завершить строительство - в конце следующего года.

Будет создано около 200 новых рабочих мест со средней зарплатой более 36 тыс. рублей.

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Источник: e-mordovia.ru