Артем Здунов посетил вагоностроительную площадку АО «Рузхиммаш»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в рамках рабочей поездки в Рузаевский район посетил вагоностроительную площадку АО «Рузхиммаш».

На указанном предприятии налажен выпуск хопперов, платформ и других видов продукции. Площадка является самостоятельным производством с законченным циклом - от заготовки до окончательной сдачи.

Руководитель региона ознакомился с производством и поговорил с работниками завода. Артему Здунову рассказали, что компания будет активно участвовать в чемпионате России по рабочим профессиям, который пройдет в следующем году в Мордовии.

Обсуждались и меры социальной поддержки на предприятии. Здесь проходят конкурсы профессионального мастерства, регулярно выплачиваются денежные вознаграждения. На заводе активно работают социальные лифты. В следующем году для работников предприятия заработает программа «Социальная среда», связанная с досуговыми мероприятиями.

Также предполагается, что компания совместно с регионом примет участие в разработке программы льготного ипотечного кредитования в целях поддержки сотрудников предприятия.

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Источник: e-mordovia.ru