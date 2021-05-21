В Рузаевке запустили производство конструкционных композитов

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов принял участие в техническом запуске первой очереди завода по производству конструкционных композитов в Рузаевке.

Завод включает в себя инжиниринговый центр разработки инновационных отраслевых решений, производственную площадку, центр подготовки специалистов.

В рамках реализации проекта планируется изготовление композитных изделий широкого профиля. Годовой объем производства при выходе на максимальную мощность составит 4590 тонн.

В ноябре на заводе планируется запуск ещё четырех производственных линий, будет создано 150 рабочих мест.

Руководителю региона показали готовую продукцию. Использоваться она может в самых разных областях, включая городское благоустройство, строительство.

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Источник: e-mordovia.ru