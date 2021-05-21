Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов осмотрел объекты городского благоустройства в Рузаевке - парк культуры и отдыха, а также аллею Машиностроителей.

Парк культуры и отдыха был благоустроен в этом году. Здесь заменили прогулочные дорожки, обновили входную группу, установили качели, лавочки, большую детскую площадку, провели капитальный ремонт летней сцены. Также был произведен монтаж сети уличного освещения и системы видеонаблюдения. Изюминка парка – это солнечные часы, самые большие в России.

Артем Здунов обратил внимание, что аттракционы в парке не самые современные. Глава Рузаевского района Александр Сайгачев пояснил, что администрация работает над этим вопросом, ведутся переговоры с инвесторами. Артем Здунов призвал довериться предпринимателям, которые сделают парк лучше, не облаживать их большими налогами, а также предоставить им льготы.

Аллея Машиностроителей появилась в Рузаевке благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды». Федеральный бюджет выделил на строительные работы почти 35 млн рублей. Здесь обустроили пешеходные тротуары, установили детскую и спортивную площадки, лавочки, арт-объекты. Даже появилась настоящая сцена. Были высажены газоны, цветы и кустарники.

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Источник: e-mordovia.ru