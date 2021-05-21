Артем Здунов встретился с участниками и лидерами рейтинга молодежного форума «iВолга»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов встретился с активными участниками и лидерами рейтинга молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» от республики.

Активисты рассказали руководителю региона о результатах участия и о проектах-победителях.

В текущем году от Мордовии в работе форума приняли участие 249 человек. Он проходил по 7 тематическим сменам, среди которых были бизнес, наука и технология, место жительства, лидеры студенчества и ряд других направлений.

По итогам грантовых конкурсов победителями от Мордовии стали аспирант МГУ им. Н.П. Огарева Олег Лияскин с разработкой «Термоконтейнеры с вакуумной изоляцией», а также Елена Дерябина с проектом «Фотоискусство». Эти предложения получат поддержку. Также лидером рейтинга смены «Наука и технология» стал представитель республики Евгений Дубровин.

К разработке термоконтейнеров с вакуумной изоляцией молодого ученого подтолкнула пандемия коронавируса. Опытные образцы имеют большую термоизоляцию по сравнению с аналогами, в которых сейчас перевозят вакцину. Проект уже запатентован.

Студент Роман Ковалев обратился к руководителю региона с предложением организовать грантовый конкурс для школьников и рассказал о своём проекте, который реализовал при поддержке одного из фондов ранее. Для учеников, которые по уважительной причине пропускали ряд занятий, было организовано наставничество от одноклассников или старших товарищей с целью восполнить пробелы по определенным предметам. Опыт уже внедрен в других регионах.

Министерству спорта и молодежной политики РМ было поручено проработать вопрос учреждения грантового конкурса для школьников.

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Источник: e-mordovia.ru