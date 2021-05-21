Артем Здунов встретился с представителями региональной IT-сферы

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел встречу с представителями региональной IT-сферы.

Были обсуждены вопросы цифровизации республики, подготовки кадров и поддержки отрасли. В совещании приняли участие профильные представители кабинета министров.

На встрече была обозначена проблема коммуникаций при реализации конкретных проектов совместно с органами власти. За каждый аспект порой одновременно отвечают несколько министерств. Руководитель компании Bytex Дмитрий Карасёв привел пример, когда большие трудности возникли при организации киберспортивного турнира. Отношение к турниру имели одновременно несколько министерств. Общей коммуникации не было и это очень осложняло решение организационных вопросов.

И. о. вице-премьера Наталья Таркаева, которая возглавляет рабочую группу по цифровой трансформации, выступила с инициативой стать связующим звеном между представителями IT-компаний и органами власти. Артем Здунов это решение поддержал.

Руководитель Мордовии поручил и. о. министра образования РМ Елене Солдатовой совместно с представителями регионального министерства информатизации и связи изучить перспективные направления обучения в сфере высоких технологий.

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Источник: e-mordovia.ru