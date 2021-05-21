Артем Здунов заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Мордовии обострилась

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Руководитель региона отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в республике обострилась.

Медицинские учреждения Мордовии опять вынуждены разворачивать дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Ежедневно в республике фиксируется 67-69 новых случаев заражения инфекцией.

Пять районов региона по показателю недельной заболеваемости находятся в так называемой красной зоне.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru