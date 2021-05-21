В Мордовии растет количество случаев заболевания пневмонией

Исполняющая обязанности вице-премьера Мордовии Галина Лотванова во время очередного заседания регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции сообщила, что за двое суток в республике было выявлено 319 случаев заболевания пневмонией.

К примеру, в июне в регионе порядка 315 случаев заболевания пневмонией фиксировалось по итогам десяти дней.

Галина Лотванова отметила, что эта ситуация очень настораживает. Резко возросло и количество госпитализаций в стационарные отделения медицинских учреждений Мордовии. В минувший понедельник было госпитализировано 170 человек. Эту цифру можно сравнить с показателями первой декады января.

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Источник: e-mordovia.ru