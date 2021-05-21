В Мордовии уменьшается свободный коечный фонд для заболевших коронавирусом

Из-за роста уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в Мордовии пришлось дополнительно развернуть 130 коек.

Республиканская больница № 5 со вчерашнего дня вновь вернулась к режиму работы госпиталя для пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

Всего в республике развернуто 1573 койки для заболевших коронавирусом в 10 лечебных учреждениях. Свободный коечный фонд уменьшается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что Артем Здунов заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Мордовии обострилась.

Источник: e-mordovia.ru