В Мордовии более 67 тысяч человек сделали прививки от гриппа

В Мордовии активно продолжается вакцинация населения от гриппа.

Об этом «Известиям Мордовии» сообщила заместитель министра здравоохранения республики Ольга Кшняйкина.

На сегодняшний день в республике от гриппа прививки сделали уже 12 тыс. детей и более 55 тысяч взрослых.

Также читайте о том, что в Мордовии уменьшается свободный коечный фонд для заболевших коронавирусом. Из-за роста уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе пришлось дополнительно развернуть 130 коек. Всего в медицинских учреждениях республики в настоящее время развернуто 1573 койки для пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Источник: izvmor.ru