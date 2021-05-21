Более 310 тысяч жителей Мордовии сделали прививки от COVID-19

В Мордовии на сегодняшний день прививки от коронавирусной инфекции сделали уже 311,3 тыс. человек, в том числе 278 тысяч — двукратно.

По информации республиканского министерства здравоохранения, ревакцинацию прошли более 4 тыс. человек.

До наступления сезона простуд очень важно сделать прививки и от коронавирусной инфекции, и от гриппа. Но между ними нужно должен быть перерыв продолжительностью не менее 30 дней.

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Источник: izvmor.ru