В Лямбирском районе в результате ДТП погиб 24-летний парень

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого погиб 24-летний парень.

Происшествие произошло вечером 16 сентября на 16-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово. По предварительной информации, 24-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Приора», в определенный момент движения допустил выезд транспортного средства на встречную полосу с последующим столкновением с автомобилем марки «Лифан».

От полученных телесных повреждений водитель «Лады» скончался на месте происшествия. Второй автомобилист 40-летнего возраста был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф