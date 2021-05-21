В Саранске водитель иномарки сбил женщину

В Саранске женщина попала под колёса иномарки.

ДТП произошло вечером 16 сентября на территории Октябрьского района города. Возле дома № 20, расположенного по адресу – улица Ярославская, 40-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Форд-Фокус», совершил наезд на 48-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска. После оказания необходимой медицинской помощи женщина была отпущена домой.

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Источник: гибдд.рф