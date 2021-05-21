В Саранске прошла акция «Умный пешеход»

В Саранске состоялась акция «Умный пешеход», предусмотренная в рамках проекта «Дорожная безопасность детей».

Представитель Общественного совета при МВД по Мордовии и инспекторы ГИБДД в местах массового пребывания граждан проводили профилактические беседы с пешими участниками дорожного движения.

Отдельное внимание было уделено юным пешеходам, каждый из них получил памятки по безопасному поведению на проезжей части.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф