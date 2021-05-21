В Мордовии несовершеннолетние осужденные посетили мастер-класс по танцам

По инициативе члена общественного совета при ФСИН России Александра Сергеенко несовершеннолетние осужденные, состоящие на учете уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии, посетили мастер-класс «Основы современного танца» в Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина РМ.

На мастер-классе хореографы Арина Семилетова и Екатерина Чигаева преподали уроки по импровизации и принципам движения современного танца, основанного на сочетании передовых методов, техники классического танца, аутентичного подхода преподавателя, а также известных, популярных танцев.

Занятие включало в себя различные техники классического танца, йоги, адаптированные к современному танцу, акробатические элементы, растяжки, импровизацию.

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Источник: 13.fsin.su