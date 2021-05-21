В одной из колоний Мордовии прошел конкурс «Лучшая игрушка»

В исправительной колонии № 14 УФСИН РФ по Мордовии в рамках работы кружка декоративно-прикладного творчества среди осужденных был организован конкурс «Лучшая игрушка».

По условиям конкурса участницам необходимо было представить игрушку, сделанную своими руками.

Работы оценивались по двум критериям: оригинальность идеи и качество исполнения.

По результатам конкурса первое место заняла осужденная отряда № 5 с игрушкой «Веселые зайчата».

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su