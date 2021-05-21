Заместитель прокурора Мордовии посетил одну из колоний республики

Заместитель прокурора Мордовии Леонид Перескоков провел проверку исправительной колонии № 17 УФСИН РФ по РМ.

В сопровождении заместителя начальника Управления Дмитрия Саблина, старшего помощника прокурора республики по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Юрия Ляхина и Дубравного прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Сергея Петрунина заместитель прокурора посетил жилые помещения отрядов, столовую и медицинскую часть.

Указанные объекты были проверены на предмет соответствия имеющихся условий требованиям уголовно-исполнительного законодательства, соблюдения санитарных норм, а также соблюдения прав и законных интересов осужденных.

Жалоб и заявлений по условиям содержания и медицинского обслуживания от осужденных не поступало.

Также читайте о том, что в Мордовии несовершеннолетние осужденные посетили мастер-класс по танцам.

Источник: 13.fsin.su