В УФСИН РФ по Мордовии прошли соревнования по волейболу

В спортивном комплексе им. М.Т. Спирина (место дислокации УФСИН РФ по Мордовии) прошли соревнования по волейболу.

Соревнования проводились в два этапа. Команды были разбиты на четыре подгруппы. Игры в подгруппах проходили по круговой системе в один круг. Встречи на предварительном этапе проводились из трех партий до 15 очков.

В финальную часть соревнований вышли по одной команде из каждой подгруппы (УФСИН, ИК-5, ИК-18, ИК-2).

Встречи в финальном этапе проводились из трех партий до 25 очков.

Первое место заняли представители Управления.

Кроме того, в турнире были отмечены участники в номинациях: «Лучший игрок» – Ксения Кулянова (ИК-2), «Лучший связующий» – Леонид Щемеров (Управление), «Лучший нападающий» – Олег Кулавский (ИК-5), «Лучший либеро» – Евгений Мялин (ИК-18).

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Источник: 13.fsin.su