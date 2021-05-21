В одной из колоний Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов

В исправительной колонии № 12 УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

Сотрудниками указанного исправительного учреждения на прилегающей к колонии территории были задержаны двое жителей Мордовии при попытке переброса семи мобильных телефонов.

Были составлены протоколы об административных правонарушениях.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su