В Мордовии сотрудники МЧС провели профилактическую операцию «Отопительный сезон»

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ардатовского, Атяшевского и Большеигнатовского районов совместно с волонтерами был проведен рейд «Отопительный сезон».

В рамках данного мероприятия жителям Ардатовского, Атяшевоского и Большеигнатовского районов объяснили порядок безопасной эксплуатации печей отопления, каминов и других отопительных приборов.

Также каждому проинструктированному гражданину рассказали о первичных требованиях пожарной безопасности в быту, административной ответственность за их нарушение и необходимости установки в жилом помещении автономных пожарных извещателей.

Данная работа будет продолжена в течении всего осенне-зимнего пожароопасного периода.

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Источник: 13.mchs.gov.ru