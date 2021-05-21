Сотрудник СУ СК РФ по Мордовии принял участие в экологической акции

Следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК РФ по Мордовии принял участие в акции «Сохраним лес».

Возле посёлка Присурский Большеберезниковского района в рамках указанной экологической акции было высажено 10 тыс. сеянцев сосны.

В мероприятии приняли участие студенты и школьники, представители различных министерств и ведомств, руководство республики.

Сотрудник СУ СК РФ по Мордовии отметил, что был рад внести свой небольшой вклад в восстановление и приумножение лесных богатств.

По информации, которая была опубликована пресс-службой СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru