В Рузаевке 56-летнюю женщину осудили за разбойное нападение на 87-летнего пенсионера

В Рузаевке суд вынес приговор в отношении женщины, обвиняемой в разбойном нападении на пенсионера.

В конце февраля текущего года 56-летняя женщина, находясь возле подъезда дома, расположенного по адресу – улица Байкузова, поджидала 87-летнего пенсионера, проживающего в данной постройке. Преступница знала, что старик проживает один. В связи с обозначенным обстоятельством злоумышленница решила ограбить пенсионера. Когда старик начал открывать дверь своей квартиры, осужденная втолкнула его в прихожую.

Затем преступница принялась бить и душить хозяина квартиры, требуя деньги. В определенный момент женщина ударила старика по голове керамической кружкой, обнаруженной на кухонном столе. После этого преступница похитила мобильный телефон пенсионера стоимостью 910 рублей. Затем женщина продолжила душить старика, требуя деньги. Спустя некоторое время пострадавший смог вытолкнуть преступницу из квартиры.

В кратчайшие сроки злоумышленница была задержана. Женщина полностью признала свою вину. Ранее гражданка уже привлекалась к уголовной ответственности

Решением суда в отношении злоумышленницы была избрана мера наказания в виде 7 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф