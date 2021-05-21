В Саранске полицейские задержали жителей Нижнего Новгорода, подозреваемых в сбыте фальшивых денег

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов были задержаны жители Нижнего Новгорода, которые подозреваются в сбыте фальшивых денежных купюр.

В период с 11 по 13 сентября двое жителей Нижнего Новгорода 1985 и 1988 годов рождения приходили в торговые точки Саранска, предприятия общественного питания, кальянные, где приобретали недорогие продукты, безалкогольные напитки или заказывали обед, расплачиваясь фальшивыми деньгами. Забирая сдачу, подозреваемые скрывались с места преступления. Мужчины сбыли четыре поддельные денежные купюры. В ходе задержания у них были обнаружено ещё 13 фальшивых банкнот.

Подозреваемые приехали в Саранск за несколько дней до совершения преступления. Проживали мужчины на съемных квартирах. Местами сбыта фальшивых денег они целенаправленно выбирали точки, которые не оборудованы камерами видеонаблюдения и приборами для определения подлинности банкнот.

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Источник: 13.мвд.рф