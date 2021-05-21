В Саранске было возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет двух граждан Таджикистана

В Саранске местная жительница фиктивно прописала в своей квартире двух человек.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 48-летняя жительница Саранска фиктивно поставила на учет в принадлежащей ей квартире гражданку Таджикистана 25-летнего возраста и её ребенка.

Стражами порядка было возбуждено уголовное дело по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф