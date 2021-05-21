Двое жителей Рузаевского района пойдут под суд по обвинению в грабеже

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении жителей Рузаевского района, обвиняемых в грабеже.

Некоторое время назад двое жителей Рузаевского района 1989 и 1995 годов рождения возле общественной бани познакомились с 40-летним жителем Саранска. Новоиспеченные приятели решили продолжить общение в квартире 40-летнего гражданина. Домой к последнему они направились на такси. В пути между жителями Рузаевского района и их новым товарищем вспыхнула ссора. Водителю пришлось остановить машину.

На улице жители Рузаевского района избили 40-летнего мужчину, а затем похитили у него обручальное кольцо и денежные средства в сумме 1,5 тыс. рублей. После этого обвиняемые скрылись.

В кратчайшие сроки сотрудники правоохранительных органов задержали жителей Рузаевского района.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф