В Ковылкино загорелся мусор в подвале строящегося дома

В Ковылкино произошло возгорание мусора на строительной площадке.

Днём 17 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Фролова. В подвале строящегося многоквартирного дома загорелся мусор. Пламя уничтожило мусор на площади, составляющей 6 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru