В Саранске полицейские задержали мужчин, подозреваемых в краже денег и продуктов из магазинов

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких мужчин, которые подозреваются в краже денежных средств и продуктов из магазинов.

На прошлой неделе в дежурную часть ОП № 1 УМВД России по Саранску поступило сообщение о краже денежных средств и продуктов из двух магазинов, расположенных в здании по улице Косарева.

В ходе выезда на место происшествия полицейские установили, что неизвестные проникли в помещение, отогнув металлопрофиль и теплоизоляционные блоки на стене здания, где располагались несколько магазинов по продаже автомобильных запчастей и продуктов питания. Из сейфа одного из них они похитили денежные средства в сумме 9,6 тыс. рублей, а с витрины второго торгового павильона - сухофрукты, сыр, грецкие орехи, махан и другие колбасные изделия на общую сумму более 26 тыс. рублей.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УУР МВД по РМ совместно с оперативниками ОП № 1 УМВД России по Саранску установили причастных к совершению преступления. Ими оказались трое уроженцев Ковылкинского района в возрасте от 45 до 48 лет, один из которых в настоящее время проживает в Николаевке.

По словам задержанных, имущество они вывезли на автомобиле марки «Ауди», принадлежащем одному из них. С целью конспирации в момент совершения преступления машину мужчины оставили в соседнем квартале. Пока один следил за окружающей обстановкой, двое других с помощью отвертки открутили профилированный лист на стене здания. Проникнув в помещение, они похитили деньги и продукты, после чего скрылись с места преступления. Похищенное мужчины планировали поделить между собой и продать.

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Источник: 13.мвд.рф