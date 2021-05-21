В Темникове загорелась баня

В Темникове пожарные ликвидировали возгорание бани.

Вечером 17 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Коммунистической. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 24 квадратных метра.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru