В Ичалковском районе горел жилой дом

В Ичалковском районе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

Вечером 18 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Кемля. Загорелся жилой дом № 1, расположенный по адресу – Комсомольский переулок. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 10 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru